В областном центре северо-востока Украины работники местного центра комплектования армии произвели выстрел в убегавшего от них военнообязанного, а затем разбили стёкла его машины.

Об этом сообщила местная жительница, опубликовав в соцсетях кадры повреждённого автомобиля.

По словам горожанки, её брата остановили 15 служащих ТЦК и требовали документы.

В ходе разговора с гражданским военком выстрелил, после чего мужчина бросился убегать и ушёл от преследования через дворы. Тогда в качестве мести работники ТЦК повредили лобовое и выбили дверные стёкла в транспортном средстве военнообязанного.

"Прибывшая на место полиция нашла гильзу от пистолета", – утверждает харьковчанка.

Ранее мы публиковали видео, из Харькова, где мужчина с пистолетом отбил двух задержанных у ТЦК, разбив окна в микроавтобусе военкомов.

Война в Украине продолжается 1106-й день. Последние новости с главными событиями 5 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в Курской области. По данным обозревателя Deep State, россияне за двое суток вернули под свой контроль более чем 40 квадратных километров территории. Неприятель также продолжает своё практически ежедневное продвижение под Великой Новосёлкой Донецкой области.

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