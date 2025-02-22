В Одессе мужчина стрелял в военкомов и применил к ним слезоточивый газ
В Одессе мужчина выстрелил из травмата в работников ТЦК и применил к ним слезоточивый газ.
Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Фейсбуке.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл сегодня в центре города, когда военкомы остановили прохожего для проверки документов.
"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвёл несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Правонарушителя задержали", – заявили в полиции.
Задержанный передан следователям Службы безопасности Украины.
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