В Одессе мужчина выстрелил из травмата в работников ТЦК и применил к ним слезоточивый газ.

Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл сегодня в центре города, когда военкомы остановили прохожего для проверки документов.

"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвёл несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Правонарушителя задержали", – заявили в полиции.

Задержанный передан следователям Службы безопасности Украины.

Ранее появилось видео из Одессы, как вооружённый мужчина не подпускал к себе военкомов.

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