В Украине с нового года наблюдается волна закрытия физических лиц - предпринимателей.



По данным YS Market, за январь 2025 года прекратили деятельность 59,4 тысячи физлиц-предпринимателей, тогда как новый бизнес зарегистрировали только 21,4 тысячи.

59,4 тысяч закрытых ФЛП - это почти втрое больше, чем за предыдущий месяц и вчетверо, чем за аналогичный период прошлого года (в январе 2024 закрылись около 16 тысяч физлиц-предпринимателей).

При этом тенденция к массовому сворачиванию работы ФЛП проявилась уже в прошлом году. За 2024 год прекратили существование почти 210 тысяч ФЛП. Это на 32% больше, чем в 2023 году.



Почему ФЛП массово закрываются?

Согласно официальной версии, озвученной главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, речь идет о детинизации экономики и закрытии фиктивных ФЛП.

Впрочем, опрошенные нами предприниматели называют иные причины.

После принятия налогового закона для ФЛП выросли налоги. Во-первых, для них вернули ЕСВ, причем его нужно отчислять, даже если нет доходов. Единый соцвзнос - это 1760 гривен в месяц. Во-вторых, с упрощенцев стали брать военный сбор: ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп платят 10% от минимальной зарплаты (800 гривен в месяц), 3-й группы - 1% от дохода. Плюс есть еще единый взнос: 302,08 гривен в месяц для упрощенцев 1-й группы, 1600 гривен - для второй и 5% от оборота - для третьей. В общей сложности это дало большую прибавку к налогам. Например, если раньше ФЛП 1-й группы платил всего 300 гривен в месяц единого налога, то сейчас — около 3 тысяч. Как говорит глава общественного объединения "SAVE ФОП" Сергей Доротич, рост налогов - это веская причина для закрытия спящих (то есть реально не работающих) ФЛП. Но закрываются и работающие предприниматели. Главной причиной этого Доротич называет давление со стороны контролирующих органов.

"Уже полноценно вышла на проверки налоговая. Хотя мораторий отметили еще раньше, налоговикам не всегда удавалось бронировать своих сотрудников, и многие отказывались выходить "в поля". Теперь же эту проблему по большей части решили, и проверки пошли полным ходом", — рассказывает Доротич. По его словам, "пошла по бизнесу" не только налоговая, но и другие проверяющие. Так, прямо сейчас "Укртрансбезопасность" активно "кошмарит" продавцов запчастей в западных областях, рассказывает Доротич. Как говорят бизнесмены, интенсивность проверок выросла в разы. Что интересно: стали грозить не только штрафами, но и вызвать ТЦК, добавил Доротич. От бизнеса стали требовать соответствовать закону о регуляторной политике. Его приняли еще в 2021 году, но из-за начала войны он так и не начал действовать. Однако с начала нынешнего года ситуация изменилась. Одна из норм закона - обязательное наличие первичных документов и сертификатов на весь товар. Между тем такие документы есть далеко не у всех.

"У меня на складе есть товар, закупленный, когда такие документы не были обязательными, и у меня их попросту нет. Теперь, чтобы продать этот товар, я должен где-то купить первичные документы, то есть накладные. Проще говоря, сделать липовые документы через специальные конторы, которые берут за свои услуги немалые деньги. Счет там идет на тысячи долларов. Плюс нужно сделать сертификаты, тут тоже, понятно, придется платить. Если этот склад накроют проверяющие, я рискую попасть на огромные штрафы", - говорит нам бизнесмен из Киевской области. И по этой причине многие уходят в тень, чтобы не привлекать внимания проверяющих. Война, снижение платежеспособного спроса и мобилизация.

"От предпринимателей уходят сотрудники, которые не хотят светиться и опасаются мобилизации. Новых найти все сложнее. Клиентов тоже стало меньше: люди боятся бусификации, к тому же денег больше не становится. Умирают, в первую очередь, мелкие магазинчики, торговые точки на базарах", - говорит Доротич.

По его словам, сейчас многие намерены закрывать ФЛП.

"Но это не означает, что они тут же свернут бизнес. Будут работать в тени. Сейчас это выгоднее, чем легальный статус", - говорит Доротич.