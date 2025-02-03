Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также порядок ее подачи.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Изменения будут касаться всех налоговых агентов, юридических лиц и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам.

С 2025 года налоговый расчет следует подавать ежемесячно в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца. Отмечается, что до 10 февраля 2025 года отчеты за IV квартал 2024 года представляются по старой форме, а до 20 февраля 2025 года за январь 2025 года - уже по новой.

Также в пресс-службе уточняют, что новая форма отчета изменяет его структуру и теперь будет включать основной расчет и несколько приложений:

Приложение 1. Сведения о ЕСВ.

Приложение 4ДФ. Сведения о доходах.

Приложение 5. Информация о трудовых отношениях.

Приложение 6. Данные о специальном стаже.

Ожидается, что введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением будет способствовать более эффективному контролю над поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков.

Ранее "Страна" писала о том, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу ряд важных изменений. Нововведения касаются кроме прочего начисления ФЛП III группы и юрлицам III группы военного сбора в размере 1% дохода по итогам первого квартала 2025 года.

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