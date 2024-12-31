В приложении госуслуг "Дия" снова заработала услуга закрытия физлица-предпринимателя (ФЛП) в несколько кликов.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Пока услуга не реализована полностью, потому что после масштабной кибератаки не работает Единый госреестр. Но подать заявку, чтобы сняться с учета налоговой, можно уже сейчас.

"Подайте заявление за две минуты - и налоговая снимет вас с учета, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжной проверки", - написал министр.

Закрыть ФЛП на портале можно по следующему алгоритму:

Шаг 1. Авторизуйтесь на портале "Дия".

Шаг 2. Выберите услугу "Закрытие ФЛП".

Шаг 3. Кликните "Подать заявление".

Шаг 4. Проверьте данные и подпишите заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) или "Дия. Подпись".

Напомним, вчера после масштабной кибератаки россиян, случившейся 19 декабря, заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Между тем почти треть опрошенных предпринимателей планируют закрыться в этом или следующем году. Из них 62% заявили, что приняли такое решение из-за повышения налогов.