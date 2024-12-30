В Украине заработали первые государственные реестры после массированной кибератаки российскими хакерами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Как рассказали в ведомстве, после масштабной кибератаки россиян 19 декабря заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

"Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков", - отметили в министерстве.

Также уточняется, что в ближайшие 5 дней в реестры внесут действия, которые совершались после кибератаки.

"Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлением на официальных страницах Минюста в Фейсбуке и Телеграме", - заявили в пресс-службе Минюста.

Напомним, о сбое в работе реестров стало известно, когда российские хакеры объявили о взломе цифровых баз данных Министерства юстиции Украины.

После масштабной атаки в Украине легли все госреестры Министерства юстиции.

Также хакеры взламывали телеграм-бот приложения "Резерв+" и разослали через него вредоносную программу.