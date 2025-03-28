В Днепропетровской области на обочине нашли труп мужчины. СМИ пишут, что убит представитель "Батькивщины"
В Каменском районе Днепропетровской области сегодня утром на обочине нашли труп мужчины. На теле обнаружено огнестрельное ранение в области головы.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня, 28 марта, около 8:20. Водитель автомобиля сообщил, что обнаружил на обочине тело человека.
Следственно оперативная группа и криминалистическая лаборатория проводит сбор вещественных доказательств для установления всех обстоятельств преступления.
По данным местных пабликов, погибшим является Александр Плахотник, бывший заместитель мэра Каменского, а ныне гендиректор водоканала, представляющий "Батькивщину".
Местные СМИ пишут, что с ним было связано множество скандалов.
Официально его смерть пока не подтверждена.
Напомним, 14 марта в центре Одессы убили активиста Демьяна Ганула. В убийстве подозревают 46-летнего дезертира по имени Сергей Шалаев.
Полиция рассматривает три основные версии убийства Ганула: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью, также не исключают российский след.