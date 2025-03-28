В Каменском районе Днепропетровской области сегодня утром на обочине нашли труп мужчины. На теле обнаружено огнестрельное ранение в области головы.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня, 28 марта, около 8:20. Водитель автомобиля сообщил, что обнаружил на обочине тело человека.

Следственно оперативная группа и криминалистическая лаборатория проводит сбор вещественных доказательств для установления всех обстоятельств преступления.

По данным местных пабликов, погибшим является Александр Плахотник, бывший заместитель мэра Каменского, а ныне гендиректор водоканала, представляющий "Батькивщину".

Местные СМИ пишут, что с ним было связано множество скандалов.

Официально его смерть пока не подтверждена.

Напомним, 14 марта в центре Одессы убили активиста Демьяна Ганула. В убийстве подозревают 46-летнего дезертира по имени Сергей Шалаев.

Полиция рассматривает три основные версии убийства Ганула: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью, также не исключают российский след.