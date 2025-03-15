Полиция рассматривает три основные версии убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью, также не исключают российский след.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов в эфире телемарафона.

"Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершено это убийство в связи с личной неприязнью", - сказал Небитов.

По его словам, следствие также не исключает вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", - добавил зампредседателя Нацполиции.

Напомним, вчера в центре Одессы убили Демьяна Ганула. Днем был задержан подозреваемый, которым оказался военный, ушедший в СЗЧ.

Подробнее о том, у кого мог быть мотив убить Ганула мы писали в отдельном материале.