Одесский радикальный активист Демьян Ганул фактически подтвердил избиение в начале войны народного депутата Артема Дмитрука, который незаконно выехал из Украины, из-за конфликта с сотрудником СБУ.

Произошло это в Одессе вскоре после начала вторжения. По данным Ганула, Дмитрук создал подразделение из числа своих телохранителей.

"Говорят, в начале вторжения Дмитрук из числа своих телохранителей создал подразделение и без всякой координации с силовыми органами начал патрулировать Одессу", - пишет Ганул в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в начале марта они остановили сотрудника СБУ и "совершили нападение на него, забрав оружие".

"После этого Дмитрук понял, что сделал глупость, и долго бился о стену головой, последствия на фото", - пишет Ганул.

Напомним, Дмитрук заявлял, что его похитили и пытали в здании Одесской СБУ в марте 2022 года. Также угрожали, что если он об этом расскажет, то убьют его и его близких. После этого Дмитрук на некоторое время уехал за границу и вернулся в Украину лишь после смены руководства СБУ.

В августе 2024 года ГБР сообщило, что нардеп Дмитрук выехал из Украины. В отношении его открыли уголовное дело о незаконном пересечении границы.