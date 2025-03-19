В пгт Гончаровское Черниговской области военный по имени Владимир К. убил мобилизованного Александра Р. на полигоне. Черниговский районный суд 5 марта приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

Инцидент произошел еще осенью 2023 года.

На момент мобилизации в ВСУ Владимир К. был дважды осужден: в 2012 году по статье за тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, а в 2021 году - по статье о преднамеренном легком телесном повреждении, повлекшем кратковременное расстройство здоровья. За первый случай он отсидел 5 лет. за второй выплатил штраф 1700 гривен.

Согласно материалам дела, во время пребывания Александра Р. и Владимира К. на полигоне между ними сложились неприязненные отношения. Подозреваемого назначили командиром отделения, а погибший оказался у него в подчинении.

На суде мужчина рассказал, что во время общения с Александром пришел к выводу, что его подчиненный является наркозависимым и "ограниченно годным" для военной службы. Позже он неоднократно замечал, что подчиненный употребляет алкоголь и курит траву даже во время дежурства. Также у него якобы нашли соли.

Обо всем этом подозреваемый докладывал своему командиру, но тот никак на не реагировал на доклады. После череды подобных историй командир отделения заявил, что солдат будет переведен в другое подразделение.

Затем между Владимиром и Александром возник конфликт, во время которого подозреваемый избил солдата. Тот смог убежать, однако вскоре командир нашел его на земле. Александр лежал у дороги среди деревьев и не подавал признаков жизни.

Владимир К. осмотрел тело военнослужащего и убедился, что тот мертв, затем сбросил тело в небольшую яму и присыпал песком. Сверху он положил обгоревшее бревно.

Об этих событиях Владимир К. решил не докладывать командиру, сообщив ему лишь о том, что Александр Р. в очередной раз исчез из расположения подразделения без разрешения.

Почти год умерший числился как самовольно оставивший часть, пока в июне 2024 года его тело случайно не нашел лесник.

Экспертиза установила, что у военнослужащего были сломаны ребра и травмирована шея. А свидетели рассказали, что никакого систематического употребления наркотических средств Александр Р. не допускал, только иногда курил траву. При этом Владимир К. постоянно избивал Александра Р. и обижал его, подозревая в нелояльности и в том, что тот может докладывать о нем командованию.

Также свидетели рассказали, что 22 сентября 2023 года Владимир К. сильно избил Александра Р. в палатке. После этого солдаты вытащили Александра Р. на улицу, потому что он сам попросил их об этом. Снова увидев Александра Р., командир напал на него и начал буквально забивать. Закончив экзекуцию, Владимир приказал солдатам оттащить Александра Р. в лес, где нанес ему уже смертельные удары.

Затем Владимир К. дал указание подчиненным взять лопаты и вырыть яму, в которую они и сбросили тело.

Он велел никому не рассказывать о случившемся.

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