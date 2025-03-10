В Коломыйском районе Ивано-Франковской области мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК.

Об этом пишут местные издания со ссылкой на Ивано-Франковский областной ТКЦ и СП.

Сообщается, что сегодня около 12:30 военнообязанный гражданин Ф. во время перевозки в первый отдел Коломыйского РТЦК, с ножом напал на военнослужащих ТЦК.

"В результате нападения старший солдат К. получил два ножевых ранения в область шеи, а солдат С. – одно ранение в грудную клетку. После нападения военнообязанный Ф. сбежал, однако, был оперативно задержан работниками Коломыйского районного отдела полиции", – говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе мужчина стрелял в военкомов и применил против них слезоточивый газ.

А перед этим в Харькове мужчина с пистолетом отбил двух задержанных ТЦК, разбив окна в бусике.

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