В учебной части произошёл очередной суицид мобилизованного. Иллюстративное фото: Фейсбук

В Одесской области мужчина, мобилизованный в Вооружённые силы Украины, повесился на территории учебного центра, где проходил военную подготовку.

Об этом пишут местные паблики.

Заявляется, что инцидент произошёл сегодня утром в одном из учебных батальонов Подольского района.

По предварительной информации, военнослужащий совершил самоубийство, использовав ремень, закреплённый на спинке кровати.

Снимок сообщения в соцсети

Напомним, Полтавский ТЦК комментировал попытки мобилизованных совершить суицид как "позорные поступки трусости".

"Командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их как попытку уклонения от военной службы", – писали в ТЦК.

Ранее стало известно, что в воинской части Нежина до смерти избили мобилизованного полтавчанина, имеющего психическое расстройство.

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