В Одесской области мужчина, мобилизованный в Вооружённые силы Украины, повесился на территории учебного центра, где проходил военную подготовку.

Об этом пишут местные паблики.

Заявляется, что инцидент произошёл сегодня утром в одном из учебных батальонов Подольского района.

По предварительной информации, военнослужащий совершил самоубийство, использовав ремень, закреплённый на спинке кровати.

Напомним, Полтавский ТЦК комментировал попытки мобилизованных совершить суицид как "позорные поступки трусости".

"Командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их как попытку уклонения от военной службы", – писали в ТЦК.

Ранее стало известно, что в воинской части Нежина до смерти избили мобилизованного полтавчанина, имеющего психическое расстройство.

Война в Украине продолжается 1117-й день. Последние новости с главными событиями 16 марта 2025 года – унас в обновляемом онлайне.

Накануне представитель Сил обороны Украины подтвердил усиление военного давления РФ в южных регионах страны. Город Суджа в Курской области полностью захвачен россиянами, свидетельствует карта Deep State. В РФ заявляют о взятии под контроль населённых пунктов Заолешенка и Рубанщина в Курской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что окруженных украинских войск в Курской области нет.

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