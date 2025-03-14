По новому законопроекту сотрудники ТЦК и ВВК смогут получить до 8 лет тюрьмы за незаконную мобилизацию. Об этом сообщает народный депутат Александр Качура.

Например, если они "будут лепить фальшивые выводы ВВК, отмазывать нужных людей или бросать на фронт тех, кто имеет законную отсрочку".

Однако новый закон об ответственности ТЦК не освобождает незаконно мобилизованных от службы в армии, сообщает нардеп Александр Федиенко.

Он отмечает, что ответственность для военкомов и сотрудников ВВК и так была, Уголовный кодекс просто отредактировали в соответствии с последними законодательными изменениями.

"Проблематика остается в том, что даже если военнослужащий незаконно мобилизован, он все равно продолжает службу. Пока не будет судебного приговора в отношении должностных лиц, они не будут признаны виновными. Или этот военнослужащий может обратиться в суд в рамках административного судопроизводства и обжаловать незаконные действия ТЦК по его незаконной мобилизации и только после решения суда, которое вступит в законную силу, такое лицо может быть демобилизовано", - пишет Федиенко.

Учитывая, что уголовные дела на военкомов могут длиться годами, то за этот период уйти со службы, получается, невозможно.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности для сотрудников ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий за нарушения при мобилизации и медосмотре.