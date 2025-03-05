В Черкассах произошёл очередной инцидент с мобилизацией.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя видео, снятое из окна многоэтажного дома.

Утверждается, что мужчина в гражданской одежде, лежащий в окружении нескольких людей в камуфляжной форме, попал под машину, убегая от наряда ТЦК.

После столкновения гражданского с автомобилем военкомы догнали его, но и после этого мужчина пытается уйти от них на четвереньках.

Ранее "Страна" приводила кадры, на какие ухищрения идут военкомы Украины в ходе задержания прохожих на улицах.

Война в Украине продолжается 1106-й день. Последние новости с главными событиями 5 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в Курской области. По данным обозревателя Deep State, россияне за двое суток вернули под свой контроль более чем 40 квадратных километров территории. Неприятель также продолжает своё практически ежедневное продвижение под Великой Новосёлкой Донецкой области.

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