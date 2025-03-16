Задержанному в Одессе старшему лейтенанту ВСУ Сергею Шалаеву предъявлено подозрение в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуард Плешко, передает "Суспильне".

Шалаева подозревают в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Сегодня подозреваемого в убийстве Ганула старшего лейтенанта ВСУ Сергея Шалаева суд отправил под стражу на два месяца до 12 мая без права внесения залога.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Подозреваемый находился в каске и бронежилете. Заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук сообщил, что во время заседания. Шалаев признал вину в убийстве Ганула.

В ходе открытой части заседания стало известно, что Шалаев был командиром механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

28 бригада ВСУ имени Рыцарей зимнего похода подтвердила, что подозреваемый в убийстве активиста Ганула старший лейтенант Сергей Шалаев действительно служил в этом подразделении.

Сообщается, что с момента своего перевода в часть летом 2024 года он почти все время был на больничном, а затем ушел в СЗЧ.

Напомним, полиция рассматривает три основные версии убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью, также не исключают российский след.