ТЦК вместо успокоительного. В Тернополе на вызов "скорой" к мужчине приехали военкомы
В Тернополе женщина вызвала скорую для мужа, но его забрали в ТЦК.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя видео с полицейскими машинами перед высотным домом.
Как пишут местные жители, женщина обратилась к медикам, чтобы те укололи успокоительное её мужу. Однако вместе со скорой приехали военкомы и полиция.
В результате скорая увезла мужчину в сопровождении автомобилей ТЦК и патрульных.
Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подал заявление на военкомов, которые забрали мужчину на каталке скорой помощи.
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