В Тернополе женщина вызвала скорую для мужа, но его забрали в ТЦК.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя видео с полицейскими машинами перед высотным домом.

Как пишут местные жители, женщина обратилась к медикам, чтобы те укололи успокоительное её мужу. Однако вместе со скорой приехали военкомы и полиция.

В результате скорая увезла мужчину в сопровождении автомобилей ТЦК и патрульных.

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подал заявление на военкомов, которые забрали мужчину на каталке скорой помощи.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Курской области продолжается наступление РФ. Российские паблики написали о заходе неприятеля в Суджу. Информацию подтверждали главред "Цензора" Юрий Бутусов и украинский военный обозреватель Deep State. Также минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска заняли 12 населённых пунктов. Киев этого не подтверждает и не комментирует.

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