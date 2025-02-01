В Одессе полицейские расследуют обстоятельства смерти маленького мальчика, тело которого нашли в холодильнике.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Тело ребенка 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестричкой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

С матерью и мужчиной работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге во время ссоры мать жестоко убила свою дочь. Для сокрытия следов преступления женщина положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном.

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