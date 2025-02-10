Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) нашли более 6,4 млн долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен во время обысков по делу о коррупции в Киевском горсовете.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" относительно коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц. В рамках следственных действий в банковских ячейках была обнаружена крупная сумма денежных средств: более 6,4 млн дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной операции "по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". Десяти нынешним и бывшим киевским чиновникам выдвигается подозрение в причастности к незаконному завладению ценной столичной землей.

По версии следствия, в 2023-2024 годах преступная организация незаконно завладела 0,0994 га столичной земли стоимостью 11,6 млн грн. Правоохранители предотвратили хищение еще шести участков на сумму 83,7 млн грн.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.