Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего заместителя главы Администрации президента времен Петра Порошенко Алексея Филатова, а также у бывшего государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Светланы Панаиотиди, которая приходится супругой экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Как сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах, оба дела связаны с передачей в собственность компании Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – западное направление".

По версии следствия и по показаниям самого Медведчука, который давал их, находясь в украинской тюрьме, передача трубы в собственность произошла при содействии Порошенко и он же оказался фактическим получателем дохода (или его части) от владения трубой.

По версии следствия, Панаиотиди проводила необходимые для реализации этой схемы решения через Антимонопольный комитет по приказанию Администрации президента, а Филатов отвечал за организацию решений судов.

Панаиотиди ещё вчера подтвердила обыск у себя дома, заявив, что он продолжался 7 часов.

Напомним, минувшим летом СБУ объявила подозрение Медведчуку, прямо намекнув на соучастие в его преступлении Порошенко. Глава "Европейской солидарности" обвинения в связях с Медведчуком в истории с нефтепродуктопроводом отрицает.

Как мы писали, до 2021 года Панаиотиди была заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.