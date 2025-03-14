Государственное бюро расследований проводит обыски у заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины в рамках расследования возможного введения в заблуждение суда.

Об этом сообщает ГБР.

Украинские СМИ пишут, что проходят у заместителя председателя ВККС Алексея Омеляна. Речь идет о деле бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

По версии следствия, Алексей Омельян мог дать заведомо ложные показания по делу своего друга, бывшего судьи Макаровского райсуда Киевской области, подозреваемого по делу о смертельном ДТП.

Напомним, пьяный Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту.

"Обыски проводятся с целью выявления доказательств, которые могут свидетельствовать об умышленном предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области", - говорится в сообщении ГБР.

По информации "Страны", он ехал с рыбалки с Омельяном.

Также, как пишет "Закон и бизнес" со ссылкой на источника, "следствие считает, что в ВККС действует организованная преступная группа из отдельных членов ВККС и ВСП, которая осуществляет продажу судейских должностей. По имеющимся данным, она аффилирована с руководителями "Центра по борьбе с коррупцией" Дарьей Каленюк и Виталием Шабуниным, а также руководителем "Фундации DEJURE" Михаилом Жернаковым".

Напомним, 11 марта в ВККСУ сотрудники ГБР проводили обыски.