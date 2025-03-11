В Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) с утра Государственное бюро расследований проводит обыск.

Об этом сообщают источники "Страны" в ГБР.

10 марта разрешение на обыск выдал Печерский районный суд Киева.

По версии следствия, 9 июля 2024 года во время квалификационного экзамена судей неизвестные лица могли вмешаться в работу автоматизированной системы ВККСУ и некорректно сформировать тестовые вопросы, а также предоставить к ним доступ третьим лицам.

Ранее следователи уже получали временный доступ к документам, связанным с тестированием судей в 2021–2024 годах, однако не смогли их изъять. Поэтому суд дал разрешение на обыск, чтобы обнаружить и изъять документы и другие материалы, имеющие значение для расследования.

Источники уточняют, что одним из фигурантов дела является заместитель главы ВККС Алексей Омельян. Он был дружен с бывшим судьей Макаровского районного суда Киевской области Алексеем Тандыром, который, по данным обвинения, в мае 2023 года, возвращаясь с рыбалки, где он, как утверждают источники, был вместе с Омельяном, на своем автомобиле и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть нацгвардейца, несшего службу на блокпосту.

Омельяна допрашивали в рамках дела Тандыра, он дал показания, которые были благоприятны для стороны защиты. В частности, он заявлял, что участники рыбалки действительно приобрели алкогольные напитки, однако он не видел, чтобы на рыбалке за столом кто-то употреблял алкоголь.

Напомним, Тандыр сбил военного почти год назад - в апреле 2024-го.

В августе Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дела судьи.