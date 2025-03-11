Печерский районный суд Киева назначил 60 тысяч гривен залога бывшему командиру 207-го батальона территориальной обороны столицы Виктору Юшко, в штате которого в начале войны числился Виталий Шабунин.

Об этом сообщает "Суспильне".

При этом прокурор просил залог 224 тысяч гривен.

По версии следствия, Юшко отправил главу Центра противодействия коррупции в командировку, освободив от исполнения обязанностей солдата, но продолжал начислять ему зарплату, чтобы получить выгоду от этого знакомства.

В течение 2022-2023 годов Шабунин получал денежное довольствие военнослужащего в полном объеме. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 224 тысячи гривен.

Сам Шабунин уточнял, что речь в деле идет о его скандальной командировке в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). По его словам, он сейчас находится на "новом месте службы".

Напомним, 21 февраля Государственное бюро расследований вручило подозрение комбату киевской теробороны, где в первые дни войны числился солдатом Шабунин.

Ранее о том, что Шабунин числился в армии в начале войны, но фактически в ней не служил, сообщал воюющий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко.