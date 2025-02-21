Государственное бюро расследований вручило подозрение комбату киевской территориальной обороны, где в первые дни войны числился солдатом глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Об этом сообщил в Фейсбуке сам антикоррупционер.

"ГБР утверждает, что у комбата "возник умысел получить неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей от знакомства с Шабуниным В.В."... Для "реализации этого умысла" комбат согласовал мне командировку в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - Ред.), которая "находится вдали от районов ведения боевых действий, и это дало мне возможность не выполнять боевые задания воинской части", - написал Шабунин.

Также в подозрении упоминается о выплате Шабунину зарплаты военного, что нанесло ущерб государственному бюджету.

По словам Шабунина, сам он сейчас находится не в Киеве, а на "новом месте службы".

Ранее о том, что Шабунин числился в армии в начале войны, но фактически в ней не служил, сообщал воюющий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко. По его заявлению расследуется уголовное дело.

Также мы писали, что ГБР обязало открыть производство в отношении Шабунина за то, что тот ездит по Киеву на джипе Nissan Pathfinder, приобретённом на пожертвования для нужд ВСУ.