Глава неправительственной организации (НПО) Центр по противодействию коррупции Виталий Шабунин назвал два принятых в последнее время Верховной Радой законов "потаканием коррупции". При этом за оба закона голосовала его соратница, ранее длительное время работавшая в ЦПК на руководящих должностях, а ныне глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Посты по поводу законов Шабунин опубликовал в своем Фейсбуке.

Согласно одному из этих законодательных инициатив, "О судоустройстве и статусе судей", который был принят 20 ноября, украинским судьям позволили не сдавать усложненный тест на IQ. Шабунин эту норму раскритиковал и заявил, что властям "надо снизить балл, чтобы протянуть своих людей (коррупционеры не часто отличаются высоким интеллектом) на конкурсах в апелляционные суды и Высший антикорсуд".

Шабунин также негативно оценил принятые недавно поправки в уголовный кодекс, по которым у коррупционеров, согласившихся на сделку со следствием, не будут конфисковать имущество.

Поскольку Радина поддержала оба закона, из слов Шабунина следует, как заметило издание "Закон и бизнес", что "глава антикоррупционного комитета голосовала в угоду коррупционерам".

Напомним, буквально вчера сама Радина возмущалась тем, что Рада незаметно убрала возможность конфискации имущества у коррупционеров, которые по новому закону могут избежать тюрьмы путем заключения сделки со следствием.

Как мы писали, Шабунин является фигурантом нескольких уголовных дел по уклонению от воинской службы и подделке документов.