Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин получил справку об участии в боевых действиях. На фронте и вообще в армии он при этом не был.

Об этом заявил служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко.

По его сведениям, в зоне боевых действий Шабунин числился на должности боевого медика охранного взвода 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба.

"Боевым медиком уклонист Шабунин также служил фиктивно, ни разу не появившись в подразделении (его подразделение в это время, кстати, находилось на фронте), что не мешало ему получать денежное довольствие на карту. Через три недели Умеров перевел Шабунина к себе в министерство - для дальнейшего фиктивного "прохождения службы по мобилизации в условиях военного положения", - сообщает Бойко.

Он утверждает, что Шабунину, "который ни дня не служил", выплачивались "боевые" и дополнительное вознаграждение.

Как пишет Бойко, по этому поводу нынешний начальник Генштаба Баргилевич (тогда - командующий войсками ТрО) обратился в декабре 2023 года в ГБР, но уголовное дело так и не открыли.

Ранее СМИ сообщали, что после начала войны Шабунин числился в киевском ТЦК.

Также мы писали, что ГБР обязаол открыть производство в отношении Шабунина за то, что тот ездит по Киеву на джипе Nissan Pathfinder, приобретённом на пожертвования для нужд ВСУ.