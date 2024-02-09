Во время войны глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин работал в киевском ТЦК и получал там зарплату.

Об этом говорится в его ежегодной электронной декларации за 2022 год, которую опубликовали "Украинские новости": после начала войны глава ЦПК получил в киевском ТЦК 182 770 гривен зарплаты.

Сколько времени Шабунин работал в военкомате, не уточняется.

Также Шабунин во время войны получил 402 501 гривен зарплаты в воинской части А4076.

Кроме того, Шабунин получил 217 813 гривен дохода от предпринимательской деятельности и 1 335 750 гривен зарплаты в ЦПК.

В то же время сообщается, что жена и дети Шабунина во время войны выехали сначала в Чехию, получили там социальную помощь, а затем выехали оттуда в США и там также получили соцпомощь как беженцы.

Отметим, что это не первый скандал с Шабуниным. Ранее стало известно, что он фактически не пребывал в подразделении теробороны, в которой официально числился.

Как мы писали, в середине декабря следственный судья Шевченковского райсуда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление по поводу подделки документов главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным и его уклонения от военной службы.