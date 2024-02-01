Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дела судьи Алексея Тандыра, который сбил насмерть военного на блокпосту.

Член ВСП Виталий Салихов сообщил, что выдвинул такое предложение, потому что не успевает сделать заключение по делу, поскольку прокуратура не предоставляла вовремя документы. А когда они будут переданы, Салихов не успеет их обработать, потому что уйдет в отпуск.

Закон дает на вынесение приговора 30 дней. Поскольку жалобу открыли 10 января, то заключение следует передать на рассмотрение до 10 февраля.

"Сейчас у меня отсутствует какая-либо информация, которая давала бы реальную возможность составить такой вывод, кроме заявления и характеристики на судью Тандыра", — заявил Салихов.

Трое из пяти членов дисциплинарной палаты ВРП поддержали бессрочную остановку рассмотрения дисциплинарного дела "на период необходимый для получения запрашиваемой информации".

Ранее мы писали о том, что сбивший насмерть нацгвардейца киевский судья Тандыр быстро переписал имущество на жену и развелся.

А также, что Высший совет правосудия временно отстранил судью Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца.