Порошенко заявил, что Зеленский ведет Украину к диктатуре
Лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский ведет Украину к диктатуре.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.
"Он - несчастный лидер команды, которая ведёт нацию в сторону диктатуры. Но Украина - это не Россия, и мы не позволим, чтобы в Украине установилась диктатура", - заявил экс-президент.
Порошенко назвал введённые против себя санкции "атакой на свободу и демократию".
"Я - единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, подвергшийся санкциям без каких-либо объяснений. То, что здесь происходит, - это антиконституционно, это незаконно, нет никакого судебного решения. Это просто очень глупое, незаконное, преступное нарушение закона", - сказал Порошенко.
На вопрос о том, что президент США Дональд Трамп хочет отставки Зеленского, Порошенко дал двоякий ответ.
С одной стороны он сказал, что "кто будет лидером Украины - это дело украинского народа".
С другой стороны он напомнил об обещании Зеленского не баллотироваться второй раз в президенты.
"Знаете, что Зеленский сказал в своей предвыборной программе в 2019 году? Он сказал: "Я не буду баллотироваться на второй срок. Я завершу свой первый срок и уйду". Если это его прямое обещание, почему я должен высказывать свое мнение по этому поводу? Я рассчитываю на него", - сказал Порошенко.
В интервью он также сказал, что Украина несёт тяжёлых потери на поле боя. В последнее время ВСУ, особенно в Курской области, были вынуждены отступить.
По мнению Порошенко Украина нуждается в "немедленном" изменении подходов к ведению войны. Прежде всего, считает он, нужно забыть слова "наступательная операция" и сосредоточиться на обороне и строительстве укреплений.
Напомним, что против Порошенко сейчас готовится новое уголовное дело о получении денег из Москвы накануне выборов 2019 года.
Ранее адвокат сообщил, что Порошенко не может баллотироваться в президенты из-за наложенных на него санкций.