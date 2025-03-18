Лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский ведет Украину к диктатуре.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Он - несчастный лидер команды, которая ведёт нацию в сторону диктатуры. Но Украина - это не Россия, и мы не позволим, чтобы в Украине установилась диктатура", - заявил экс-президент.

Порошенко назвал введённые против себя санкции "атакой на свободу и демократию".

"Я - единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, подвергшийся санкциям без каких-либо объяснений. То, что здесь происходит, - это антиконституционно, это незаконно, нет никакого судебного решения. Это просто очень глупое, незаконное, преступное нарушение закона", - сказал Порошенко.

На вопрос о том, что президент США Дональд Трамп хочет отставки Зеленского, Порошенко дал двоякий ответ.

С одной стороны он сказал, что "кто будет лидером Украины - это дело украинского народа".

С другой стороны он напомнил об обещании Зеленского не баллотироваться второй раз в президенты.

"Знаете, что Зеленский сказал в своей предвыборной программе в 2019 году? Он сказал: "Я не буду баллотироваться на второй срок. Я завершу свой первый срок и уйду". Если это его прямое обещание, почему я должен высказывать свое мнение по этому поводу? Я рассчитываю на него", - сказал Порошенко.

В интервью он также сказал, что Украина несёт тяжёлых потери на поле боя. В последнее время ВСУ, особенно в Курской области, были вынуждены отступить.

По мнению Порошенко Украина нуждается в "немедленном" изменении подходов к ведению войны. Прежде всего, считает он, нужно забыть слова "наступательная операция" и сосредоточиться на обороне и строительстве укреплений.

Напомним, что против Порошенко сейчас готовится новое уголовное дело о получении денег из Москвы накануне выборов 2019 года.

Ранее адвокат сообщил, что Порошенко не может баллотироваться в президенты из-за наложенных на него санкций.