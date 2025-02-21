Из-за санкций Порошенко не может баллотироваться на выборах президента - адвокат
Санкции создали сложности для выдвижения в президенты лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на будущих выборах.
Об этом сообщил в комментарии телеканалу "Эспрессо" его адвокат Илья Новиков.
По словам Новикова, для баллотирования в президенты необходимо открыть отдельный счет. Однако Порошенко это делать запрещено из-за введенных против него санкций президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Там есть такой пункт отдельный, что Порошенко запрещены любые правомочия. А чтобы быть кандидатом в президенты, нужно открыть отдельный счет под эту ситуацию. И это ему запрещено лично Зеленским", - сказал Новиков.
Защитник добавил, что следствием санкций стали "блокировка участия Порошенко в выборах" и конфискация у экс-президента кондитерской фабрики Roshen. Новиков добавил, что сложившаяся ситуация является кризисом.
Ранее экс-президент Порошенко рассказал, что не может даже купить кофе на заправке из-за ограничений, введенных СНБО и утвержденных Зеленским. По словам лидера "Европейской солидарности", санкции создали "неприятности", однако он их "переживет".
Мы подробно разбирали, зачем Зеленский ввел санкции против Порошенко, Коломойского и других.