Санкции создали сложности для выдвижения в президенты лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на будущих выборах.

Об этом сообщил в комментарии телеканалу "Эспрессо" его адвокат Илья Новиков.

По словам Новикова, для баллотирования в президенты необходимо открыть отдельный счет. Однако Порошенко это делать запрещено из-за введенных против него санкций президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Там есть такой пункт отдельный, что Порошенко запрещены любые правомочия. А чтобы быть кандидатом в президенты, нужно открыть отдельный счет под эту ситуацию. И это ему запрещено лично Зеленским", - сказал Новиков.

Защитник добавил, что следствием санкций стали "блокировка участия Порошенко в выборах" и конфискация у экс-президента кондитерской фабрики Roshen. Новиков добавил, что сложившаяся ситуация является кризисом.

Ранее экс-президент Порошенко рассказал, что не может даже купить кофе на заправке из-за ограничений, введенных СНБО и утвержденных Зеленским. По словам лидера "Европейской солидарности", санкции создали "неприятности", однако он их "переживет".

Мы подробно разбирали, зачем Зеленский ввел санкции против Порошенко, Коломойского и других.