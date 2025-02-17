Чехия расследует уголовное дело относительно возможного уклонения от уплаты налогов компаниями экс-президента Петра Порошенко и обратилась за помощью к Украине.

Об этом сообщают "Українські новини" и публикуют копию запроса от Чехии.

"Чешская Республика обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налога чешской компанией "UPI-AGRO EUROPE s.r.o." и украинскими "Zoria Podillia Foods Company LLC" и "Podilya Foods Company LLC" украинского политика и бизнесмена Петра Порошенко", - говорится в статье.

Дело о возможном незаконном возмещении НДС в странах ЕС в размере около 11,5 млн евро во время таможенного оформления расследуется с конца января. По данным источников, речь идет о поставках сахара и продуктов из зерновых культур из Украины.

Предварительно установлено, что чешская компания также связана с Алексеем Порошенко - сыном пятого президента.

Напомним, что против Петра Порошенко в Украине ввели санкции СНБО. Теперь он жалуется, что не может даже "купить кофе на заправке".