Владимир Зеленский не исключил, что с лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко могут быть сняты санкции СНБО. Это произойдет, если бывший президент передаст армии свои деньги, выведенные из Украины.

Об этом Зеленский заявил в комментарии "Суспильному".

По словам президента, речь идет о "миллиардах гривен".

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел. А как было до меня, сложно сказать. Сейчас служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди: Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе, но я не хочу винить, это делают суды", – заявил Зеленский.

Напомним, о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Порошенко, стало известно вчера вечером.

Также под санкции вместе с ним попали бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго и бывший народный депутат Виктор Медведчук. В СБУ объяснили, что санкции были введены из-за "угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития".