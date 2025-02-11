Завтра на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будут приняты новые санкции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Продолжим защищать нашу страну санкциями", - сказал Зеленский.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что обратится в СНБО с предложением ввести санкции против экс-министра экологии и президента Burisma Николая Злочевского.

Как мы писали, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на $500 млрд за уже оказанную военную помощь.

После этого Гетманцев подал идею отобрать украинские месторождения у нынешних владельцев для использования США. Он заявил, что для того, чтобы США смогли работать с украинскими полезными ископаемыми, разрешения на эксплуатацию месторождений нужно отобрать у нынешних владельцев, в частности у бывшего министра экологии и президента компании Burisma Николая Злочевского. Гетманцев считает, что лицензии на месторождения были "украдены" и получены "практически безвозмездно".

Мы рассказывали в отдельном материале, по какой схеме США могут получить контроль над украинскими месторождениями.