Чтобы США смогли работать с украинскими полезными ископаемыми, разрешения на эксплуатацию месторождений нужно отобрать у нынешних владельцев, в частности у бывшего министра экологии и президента компании Burisma Николая Злочевского.

Об этом заявил в своем телеграм-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Нардеп сообщил, что готовит соответствующее обращение в СНБО, и считает, что лицензии на месторождения были "украдены" и получены "практически безвозмездно".

"За 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего", - написал Гетманцев.

Он добавил, что первоочередной вопрос сейчас – ревизия всех месторождений полезных ископаемых и возвращение их народу. Причем этот вопрос, считает Гетманцев, следует "решать независимо от интересов США или других партнеров".

Отметим, что в совет директоров компании Злочевского Burisma с 2014 года входил сын Байдена Хантер.

Как ранее сообщали СМИ, СБУ с 2023 года расследует, как Burisma в 2004-2012 годах получала спецразрешения на пользование недрами (причем Злочевский в то время занимал разные государственные должности). Но об итогах расследования ничего не известно.

На днях Дональд Трамп говорил, что хочет заключить с Украиной сделку по ископаемым и газу на 500 миллионов долларов.