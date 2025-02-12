Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщили источники "Страны".

Согласно сообщениям источников других украинских изданий, речь идёт о статье "государственная измена".

Сообщения, что в политических кругах Украины обсуждают возможное введение санкций против экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, появились около месяца назад.

Ранее резкие движения властей против Порошенко блокировал уходящий президент США Джо Байден, но после окончания его каденции защищать экс-президента на геополитическом уровне уже больше некому, так как "Трампу он до лампочки".

По данным "Страны", на Банковой идея ввести санкции против Порошенко обсудалась долго и прежде всего потому, что в окружении Зеленского были разные мнения на этот счёт.

Известно, что бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят отстранить от пленарных заседаний Верховной Рады на полгода. За соответствующую рекомендацию две недели тому проголосовал регламентный комитет парламента, а накануне была опубликована петиция с требованием ввести санкции против Порошенко.