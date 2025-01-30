Порошенко хотят отстранить от пленарных заседаний Рады на полгода
Бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят отстранить от пленарных заседаний Верховной Рады на полгода.
За соответствующую рекомендацию проголосовал регламентный комитет парламента, сообщает народный депутат Ирина Геращенко.
С инициативой выступил глава гуманитарного комитета Никита Потураев ("Слуга народа"), обвинив Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко, сообщает "Евросолидарность".
Месяц назад "Евросолидарность" заявляла, что Яременко пытался побить Порошенко прямо в сессионном зале. "Слуги" заявляют, что в ходе того конфликта Порошенко нецензурно высказался о Яременко.
Накануне сообщалось, у сына Порошенко арестовали имущество, потому что он не оплатил штраф за уклонение от службы.
В то же время, его адвокат заявил, что сын Алексей Порошенко снят со всех учетов и законно находится за границей. При этом специалисты по воинскому учёту заявляют, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Напомним, в последнее время активно обсуждают слухи, что против Порошенко хотят ввести санкции СНБО. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.