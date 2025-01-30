Бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят отстранить от пленарных заседаний Верховной Рады на полгода.

За соответствующую рекомендацию проголосовал регламентный комитет парламента, сообщает народный депутат Ирина Геращенко.

С инициативой выступил глава гуманитарного комитета Никита Потураев ("Слуга народа"), обвинив Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко, сообщает "Евросолидарность".

Месяц назад "Евросолидарность" заявляла, что Яременко пытался побить Порошенко прямо в сессионном зале. "Слуги" заявляют, что в ходе того конфликта Порошенко нецензурно высказался о Яременко.

Накануне сообщалось, у сына Порошенко арестовали имущество, потому что он не оплатил штраф за уклонение от службы.

В то же время, его адвокат заявил, что сын Алексей Порошенко снят со всех учетов и законно находится за границей. При этом специалисты по воинскому учёту заявляют, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Напомним, в последнее время активно обсуждают слухи, что против Порошенко хотят ввести санкции СНБО. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.