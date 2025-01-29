Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей в 2019 году был снят со всех видов учёта и законно находится за границей.

Об этом заявил адвокат Игорь Головань, передаёт телеканал "Прямой" в Фейсбуке.

Как утверждает юрист, в 2019 году по завершении своей парламентской каденции младший лейтенант Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и выехал из Украины для работы за границей. В связи с этим в установленном законом порядке он был снят со всех видов учёта – военного, налогового и паспортного – более 5 лет назад, утверждает адвокат.

По его словам, Печерский ТЦК был в курсе выбытия сына пятого президента, которому сейчас 38 лет.

При этом специалисты по воинскому учёту заявляют, что утверждения адвоката Голованя не соответствуют действительности.

Об этом пишет еженедельная украинская газета "Закон и Бизнес".

Эксперты сообщают, что ранее действительно считалось, что снятию с военного учёта военнообязанных подлежат граждане Украины, выехавшие на срок более трёх месяцев за границу.

Однако постановлением Кабинета министров от 16 мая 2024 были внесены изменения в ряд нормативных актов, в том числе и в Правила военного учёта призывников, военнообязанных и резервистов, что были дополнены пунктом следующего содержания:

"Граждане Украины, которые были сняты с военного учёта в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трёх месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 563 стать на военный учёт путём личного прибытия в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов по их выбору".

Указанные выше изменения вступили в силу 18 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что у сына Порошенко арестовали имущество за неуплату штрафа в 56 тысяч гривен за уклонение от службы.