У старшего сына бывшего президента Украины Петра Порошенко, 39-летнего Алексея, арестовали имущество из-за неуплаты штрафа в размере 56 тысяч гривен, назначенного за уклонение от службы.

Об этом свидетельствует опубликованное СМИ постановление.

В сети всплыла информация о том, что сын лидера "Европейской солидарности" уехал за границу, где долгое время игнорировал повестки от ТЦК. В итоге ему выписали первый штраф, который он не стал уплачивать. Затем Алексей получил и второй штраф, однако тоже никак на него не отреагировал. С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма взысканий составила чуть более 56 396 гривен.

Вследствие неуплаты суммы Печерское районное отделение государственной исполнительной службы издало постановление об аресте имущества Порошенко-младшего.

Отметим, что на Алексея Порошенко записана значительная часть активов отца. Исходя из текста постановления, отныне они все будут арестованы.

Если же сын экс-президента заплатит штраф, то противники Порошенко, скорее всего, расценят это как признание в уклонении от воинского учета в военное время.

Ранее СМИ писали, что Алексея Порошенко объявили в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК. Экс-нардеп имеет воинское звание лейтенанта запаса, однако в настоящее время, по данным прессы, живет преимущественно за границей.

"Страна" сообщала о том, что он должен был заплатить штраф за неявку по военной повестке в ТЦК.