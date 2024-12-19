Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада со второй попытки исключила Юрия Бойко из состава комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За 258 голосов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

182 голоса дали нардепы "Слуги народа".

Накануне в Раде начался "движ, похожий на драку" из-за голосования по Бойко, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. На видео заметен конфликт между фракцией "Европейской солидарности" и представителями "Слуги народа".

Вчера аналогичное постановление по Бойко провалилось, как и попытка лишить мандатов всех депутатов "Платформы за жизнь и мир".

Такие попытки начались после вызвавшего большой резонанс заявления Бойко с критикой языковой и религиозный политики властей.

Накануне Бойко вызвали на допрос в СБУ, чтобы он объяснил свои последние заявления.

После допроса Бойко записал видео, в котором сказал, что не хочет, чтобы его заявления РФ использовала против Украины. Он заявил, что если кого-то из воюющих на фронте или работающих в тылу украинцев обидели его слова, то он просит у них прощения.

Напомним, в сентябре 2022 года в Украине запретили партию ОПЗЖ, основателем и сопредседателем которой был Бойко.