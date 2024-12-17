Народного депутата из "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины после его резонансного заявления с критикой внутренней политики властей.

Об этом сообщают украинские СМИ и публикуют фото нардепа, который направляется в СБУ.

По их данным, сейчас идет его допрос. На нем Бойко должен подробно объяснить свои последние заявления.

Между тем в Верховной Раде депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и "Голоса" вышли с плакатами к трибуне с требованием лишить мандатов членов депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". А затем этот вопрос рассматривали на Согласительном совете. Нардепы предлагали принять отдельный законопроект, который откроет путь к лишению депутатов мандатов, но голосование провалилось.

Напомним, на выходных Бойко раскритиковал атаки на русский язык, Украинскую православную церковь, снос памятников и переименования городов.

На эти заявления в тот же день отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, назвав их "российскими нарративами".

"Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас", - написал в своем телеграм-канале Ермак 15 декабря.

Как мы писали, после начала масштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине запретили партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), основателем и сопредседателем которой был Бойко. Эта партия была одна из крупнейших в стране и заняла второе место на выборах в 2019 году.