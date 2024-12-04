Одесский городской совет во время XХXVI сессий поддержал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину, который установлен на Приморском бульваре.

Трансляция заседания велась на Ютуб-канале горсовета.

Депутаты единогласно приняли изменения в бюджет города, которые предусматривают выделение средств на проектирование демонтажа 12 памятников, содержащих имперскую символику. В этом перечне под пунктом 16 значится демонтаж бюста на Приморском бульваре. Также власти снесут ростовой памятник поэту на улице Итальянской.

Памятник русскому поэту на Приморском бульваре был установлен в 1889 году на средства, пожертвованные одесситами.

Напомним, памятник находится под охраной ЮНЕСКО.

В сентябре глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что монумент снесут и уже подписано соответствующее распоряжение.

В октябре 115 представителей культуры, искусства и науки Одессы подписали обращение к ЮНЕСКО и Владимиру Зеленскому с призывом отложить решение вопроса о сносе городских памятников и переименования улиц до конца войны.

Мэр города Геннадий Труханов тоже выступал против сноса и говорил, что его демонтировать нельзя, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО.