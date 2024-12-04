Горсовет Одессы единогласно поддержал снос памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО
Одесский городской совет во время XХXVI сессий поддержал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину, который установлен на Приморском бульваре.
Трансляция заседания велась на Ютуб-канале горсовета.
Депутаты единогласно приняли изменения в бюджет города, которые предусматривают выделение средств на проектирование демонтажа 12 памятников, содержащих имперскую символику. В этом перечне под пунктом 16 значится демонтаж бюста на Приморском бульваре. Также власти снесут ростовой памятник поэту на улице Итальянской.
Памятник русскому поэту на Приморском бульваре был установлен в 1889 году на средства, пожертвованные одесситами.
Напомним, памятник находится под охраной ЮНЕСКО.
В сентябре глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что монумент снесут и уже подписано соответствующее распоряжение.
В октябре 115 представителей культуры, искусства и науки Одессы подписали обращение к ЮНЕСКО и Владимиру Зеленскому с призывом отложить решение вопроса о сносе городских памятников и переименования улиц до конца войны.
Мэр города Геннадий Труханов тоже выступал против сноса и говорил, что его демонтировать нельзя, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО.