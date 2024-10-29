В Киеве намерены демонтировать памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке депутат городского совета Людмила Ковалевская по итогам заседания рабочей группы по декоммунизации.

По ее словам, рабочая группа поддержала следующие решения:

демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду;

демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения);

демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.

Весной Институт национальной памяти объявил Булгакова, который является одним из самых известных за пределами Украины уроженцев Киева, украинофобом. Государственная организация назвала использование его имени "пропагандой российской имперской политики", что может запустить процесс "отмены" писателя уже на уровне страны.

А недавно в Барвенково Харьковской области неизвестные разрушили памятник погибшим воинам Красной армии.

Между тем в Одессе 115 представителей культуры, искусства и науки города подписали обращение к ЮНЕСКО и Владимиру Зеленскому с призывом отложить решение вопроса о сносе памятников и переименования улиц до конца войны.