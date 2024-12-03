Бывшая народная депутат из партии "Батькивщина" Алена Шкрум назначена первым заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский получил должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов.

Шкрум сложила мандат буквально только что. Вчера она написала соответствующее заявление, о чем рассказала в своем Фейсбуке.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Шкрум могут назначить замом министра развития общин и территорий Украины.

А сегодня Верховная Рада утвердила отставку Шкрум.

Напомним, сегодня Рада также назначила руководителем будущего Министерства национального единства главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова. За его назначение проголосовали 237 парламентариев. Он также будет вице-премьер-министром.

Предложение создать новое министерство было включено Владимиром Зеленским в его "план стойкости". Выступая в Раде с анонсом плана, Зеленский заявил, что будет создано новое министерство и до конца года представят кандидатуру министра.