В 1999 году Петр Порошенко, будучи народным депутатом, главой подкомитета по вопросам финансов и банковской деятельности и одним из лидеров партии Виктора Медведчука СДПУ(о), с трибуны Верховной Рады требовал "остановить агрессию НАТО" в Югославии.

Соответствующую стенограмму заседания парламента от 26 марта 1999 года публикуют в Сети.

"Фракция Социал-демократической партии решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе, уже известно: вспомните критическое развитие событий во время Первой и Второй мировых войн", - заявил тогда Порошенко, причем на русском языке.

Однако будучи президентом, в сентябре 2018 года, он подал в Раду проект изменений в Конституцию, в которой закрепил намерение Украины вступить в НАТО. Рада 334 голосами внесла его поправки в Основной закон.

Напомним, что Порошенко также был сооснователем "Партии регионов" и министром экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова.

В последнее время активно обсуждают слухи, что против бывшего президента СНБО хочет ввести санкции.

Также сообщалось, что Порошенко хотят отстранить от пленарных заседаний Рады на полгода.