Бывший президент Петр Порошенко рассказал, что "не может купить кофе не заправке", потому что санкциями СНБО у него заблокированы карточки, а его активы арестованы.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам лидера "Европейской солидарности", санкции создали "неприятности", но он их переживет.

На вопрос журналиста, начали ли уже действовать санкции и как они отразились на жизни и активах, Порошенко ответил: "Я хотел бы избежать позиции "Что это (санкции – Ред.) означает персонально для Порошенко?" Порошенко переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, создающих неприятности. Например, я не могу купить кофе на заправке, потому что заблокированы карты, заблокированы счета, наложены аресты на активы".

Порошенко считает, что санкции против него приносят "вред Украине".

"Это определенно подрывает имидж государства", - отметил экс-президент.

Также он напомнил, что закон "О санкциях" инициировал он сам в 2014-2015 годах будучи президентом.

"Но в этом законе четко и однозначно написано, что в соответствии с международной практикой, международным правом, Конституцией Украины, санкции ни при каких условиях не могут применяться к гражданам Украины. Это абсолютно четко определено в этом законе. Они могут применяться к иностранным государствам, иностранным юридическим или физическим лицам и как исключение – к лицам, непосредственно задействованным в террористической деятельности, которые являются террористами", - добавил Порошенко.

О том, зачем президент Владимир Зеленский ввел санкции против Порошенко, Коломойского и других, мы писали в отдельном материале.