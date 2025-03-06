Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный потребовал у Службы безопасности Украины заняться Петром Порошенко и Юлией Тимошенко в связи с публикацией издания Politico об их контактах с окружением президента США Дональда Трампа. По его мнению, это грозит дестабилизацией.

Призыв к СБУ он опубликовал в своем Фейсбуке

"Сегодня Politico выпустило материал с заголовком: "Ведущие союзники Трампа ведут тайные переговоры с украинскими оппонентами Зеленского".

Речь идет о Петре Порошенко и Юлии Тимошенко. По данным издания, они якобы должны надавить на президента Зеленского, чтобы заставить его подать в отставку и провести выборы", - написал Черный.

Он предположил, что целью таких контактов "может быть дестабилизация ситуации, давление на Зеленского и продвижение кандидата, готового к уступкам перед Россией", хотя оба упомянутых политика и выступают публично против проведения выборов до окончания боевых действий.

"В связи с этим обращаюсь к Службе безопасности Украины с просьбой проверить информацию Politico и дать ей правовую оценку", - заявил Черный.

Напомним, Тимошенко и Порошенко подтвердили информацию СМИ о своем участии в переговорах с США, но заявили, что выступают против выборов во время войны.

По данным "Страны", представители Трампа общаются с представителями разных партий Украины и с некоторыми членами команды президента с целью побудить Зеленского к переговорам о завершении войны с последующим проведением выборов.