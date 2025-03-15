Против пятого украинского президента Петра Порошенко, похоже, готовится новое уголовное дело за получение "чемоданов с деньгами" из Москвы накануне выборов 2019 года.

Это предполагает адвокат Илья Новиков после того, как Печерский суд Киева арестовал бывшего заместителя начальника охраны Порошенко Вадима Чучковского с возможностью внесения залога в 400 миллионов гривен.

Как следует из заявления защитника, Чучковского подозревают в том, что он получал чемоданы с "деньгами на выборы", которые привезли в Киев прямым рейсом из Москвы с 28 марта 2019 года (накануне первого тура выборов президента Украины).

В качестве доказательства, по словам Новикова, в деле фигурирует видео, на котором видна погрузка десяти чёрных чемоданов в самолёт в Москве. Далее на кадрах представлен полёт, во время которого показывается содержимое поклажи: деньги в купюрах по 200 евро. Затем следует приземление в Жулянах. После чего в самолёт заходит человек, (по версии следствия, это Чучковский) и забирает 7 чемоданов из 10. Последние слова на видео, по словам адвоката: "Спасибо! Счастливых вам выборов".

Адвокат даёт понять, что фигурантом по "делу чёрных чемоданов" может стать и Порошенко, утверждая, что Чучковского уговаривают дать показания против экс-президента.

Напомним, депутат фракции "Слуга народа" попросил СБУ заняться Порошенко и Тимошенко из-за их контактов с командой Трампа.

Ранее адвокат сообщил, что Порошенко не может баллотироваться в президенты из-за наложенных на него санкций.