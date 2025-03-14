Соединённые Штаты не продлили лицензию, позволявшую зарубежным компаниям проводить расчёты за российскую нефть через подсанкционные финансовые учреждения.

Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс со ссылкой на свои источники.

Лоуренс пишет, что это "тактика переговоров, чтобы положить конец (российскому - Ред.) вторжению" – США используют свой рычаг давления на РФ в переговорах о мирном урегулировании в Украине.

А телеканал CBS со ссылкой на источники проинформировал, что администрация американского президента Дональда Трампа вводит дополнительные ограничения в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов.

Правда, как оказалось, Трамп не вводил новые санкции против России. Ужесточение ограничений в расчётах, о котором написал журналист Fox News, связано с истечением сроков исключений из санкций, введенных ещё при президенте Джо Байдене.

Как объясняет телеканал CBS News, сегодня истёк срок лицензии, выданной США в январе и позволявшей зарубежным компаниям проводить расчёты за российскую нефть через подсанкционные банки РФ.

Таким образом, Трамп не принимал никаких новых мер в отношении Москвы, а лишь не стал продлевать действие исключения.

При этом о каких-либо дополнительных антироссийских санкциях, которых не существовало до прихода к власти республиканца, речи не идет.

Вместе с тем издание отмечает, что теперь покупать российскую нефть станет труднее. В свою очередь это может повлечь ограничение предложения сырья и рост цен на чёрное золото до пяти долларов за баррель.

Ранее Трамп заявил о наличии "рычагов давления" на Москву в рамках урегулирования российско-украинского вторжения.

Также в США пригрозили масштабными санкциями против РФ за удары по инфраструктуре Украины.