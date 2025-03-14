Трамп усложнил расчёты при продаже российской нефти
Соединённые Штаты не продлили лицензию, позволявшую зарубежным компаниям проводить расчёты за российскую нефть через подсанкционные финансовые учреждения.
Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс со ссылкой на свои источники.
Лоуренс пишет, что это "тактика переговоров, чтобы положить конец (российскому - Ред.) вторжению" – США используют свой рычаг давления на РФ в переговорах о мирном урегулировании в Украине.
А телеканал CBS со ссылкой на источники проинформировал, что администрация американского президента Дональда Трампа вводит дополнительные ограничения в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов.
Правда, как оказалось, Трамп не вводил новые санкции против России. Ужесточение ограничений в расчётах, о котором написал журналист Fox News, связано с истечением сроков исключений из санкций, введенных ещё при президенте Джо Байдене.
Как объясняет телеканал CBS News, сегодня истёк срок лицензии, выданной США в январе и позволявшей зарубежным компаниям проводить расчёты за российскую нефть через подсанкционные банки РФ.
Таким образом, Трамп не принимал никаких новых мер в отношении Москвы, а лишь не стал продлевать действие исключения.
При этом о каких-либо дополнительных антироссийских санкциях, которых не существовало до прихода к власти республиканца, речи не идет.
Вместе с тем издание отмечает, что теперь покупать российскую нефть станет труднее. В свою очередь это может повлечь ограничение предложения сырья и рост цен на чёрное золото до пяти долларов за баррель.
Ранее Трамп заявил о наличии "рычагов давления" на Москву в рамках урегулирования российско-украинского вторжения.
Также в США пригрозили масштабными санкциями против РФ за удары по инфраструктуре Украины.