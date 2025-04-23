Большое количество детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) декларируют миллионы долларов в криптовалюте.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Из 23 деклараций сотрудников НАБУ с упоминанием криптовалюты, которые нашли журналисты, в 15 были указаны недостоверные данные.

В пример приводится старший детектив Александр Рыковцев, который указал, что его жена в 2016 году приобрела криптовалюты на 1,1 миллиона долларов. Однако журналисты выяснили, что с указанным криптокошельком не производили никаких операций и он даже не регистрировался в сети Bitcoin.

Затем старший детектив Станислав Браверман указал, что купил криптовалюты на 1,3 миллиона гривен и на столько же продал - всего произвел четыре транзакции в один день.

Третьим в списке нарушителей в журналистском расследовании является старший детектив Александр Моисеев, задекларировавший покупку крипты на сумму 820 тысяч гривен в один день, а в следующем – ее продажу на 757 тысяч гривен.

При этом официальная зарплата в НАБУ составляет от 100 тысяч гривен в месяц.

"Циркуляция криптовалюты с заведением и выводом миллионов на кошельки детективов свидетельствует о возможной схеме легализации коррупционных денег. Схема может выглядеть, например, так: детективу дают взятку. Соответствующая сумма "зачисляется" на кошелёк, а затем "выводится" с него как наличные. Разумеется, движение средств по кошельку происходит чисто технически, а благодаря постоянным колебаниям курса криптовалюты набушник всегда может объяснить, что эти миллионы — это его скромная зарплата, которую он вложил в крипту и вывел, когда та взлетела до небес. Не подкопаешься. Единственное, что выдаёт махинаторов, — миллионы иногда указываются в фейковых криптокошельках. Этих кошельков в реальности не существует. А вот миллионы вполне себе настоящие", - говорится в статье.

Авторы расследования подчеркивают, что этот и другие скандалы окончательно дискредитировали НАБУ как структуру борьбы с коррупцией.

"Мало того, что НАБУ уже не способно с ней (коррупцией – Ред.) бороться, – оно выглядит как структура, которая постепенно становится ее неотъемлемым участником. Если в ближайшее время не навести порядок в Бюро, его существование будет нести угрозу государству, а необходимость ликвидации станет необратимой", – подытожили в СМИ.

Недавно мы сообщали, как три детектива НАБУ, расследовавшие коррупцию в "Укрзализныце", устроились в нее работать и разбогатели.

Между тем по данным западной прессы США могут полностью убрать антикоррупционные ведомства Украины, которые так и не одолели коррупцию.