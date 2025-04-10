Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) презентовала "матрицу налогообложения" для рынка криптовалют, которую предлагается использовать для разработки соответствующего законопроекта.

Предполагается, что в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект закона внесут до конца апреля, после чего представят в первом чтении уже в зале парламента, о чем сообщал председатель комитета Даниил Гетманцев.

Согласно же меморандуму МВФ Украина обязалась проработать соответствующие законодательные изменения до конца октября 2025 года.

Матрица НКЦБФР предполагает применение к виртуальным активам базовой налоговой ставки в 23%: 18% налога на доходы физлиц и 5% военного сбора. А также применение двух вариантов льгот в соответствии со ст. 167 Налогового кодекса по аналогии с ценными бумагами:

5% для доходов в виде дивидендов по акциям и корпоративным правам для плательщиков налога на прибыль предприятий;

9% для доходов в виде дивидендов по акциям или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленным нерезидентам, институтам совместного инвестирования и компаниям, не являющимся плательщиками налога на прибыль.

При этом в документе упоминается, что в ряде стран сегодня установлен размер лимита для мелких инвесторов с освобождением от налогообложения. Например, в Германии это €600 для краткосрочных операций с виртуальными активами, в Литве — €2500 для общего дохода. Предлагается подумать об аналогичных инициативах в Украине.

Также НКЦБФР допускает применение к крипте НДС, но с исключением для биткоина, ссылаясь на особый статус этой монеты в Европе после судебного дела C-264/14 Skatteverket v. Hedqvist. А еще от налога на добавленную стоимость предлагается освободить такие виды деятельности, как майнинг, стейкинг (то есть создание токенов), АірДроп — поставку без оплаты, сохранение и перевод криптовалют, их обмен и модификацию.

В матрице комиссии много говорится о проблемах с отслеживанием операций с криптовалютами, с точным определением размеров прибыли и массе возможностей для минимизаций и обхода налогообложения. Хотя и предлагается по аналогии с Евросоюзом привлекать для этого поставщиков криптовалютных услуг: биржи, торговые платформы и пр.

В теории в Украине операции с криптовалютой можно контролировать через банки, криптообменники (в случае легализации), через давление на централизованные биржи (Binance, Bybit и др.), чтобы они делились информацией, или отслеживание аналитики по блокчейну (Chainalysis, Elliptic и др.).

Но в целом, как отмечают опрошенные "Страной" операторы рынка криптовалют, концепция НКЦБФР выглядит еще довольно сырой и уже сейчас очевидны варианты обхода налогообложения:

хранение активов в холодных кошельках либо кошельках, не привязанных к биржам (вроде Trust Wallet);

обналичивание через неофициальные обменники;

использование USDT/стейблкоинов (криптовалюта, курс которой привязан к обыкновенной валюте или активу, скажем, доллару или золоту) вместо вывода в реальные деньги (доллар, гривну и пр.);

операции через юрлица или третьи страны (например, Эстонию, ОАЭ, Турцию).

Все это можно делать при отсутствии жесткого контроля, которого пока нет. Особенно если пользоваться аппаратными кошельками (Ledger, Trezor), то есть специальной флешкой, носить их с собой и проводить обналичивание через неофициальные обменники. Крипту в таком формате никто не сможет отследить из-за отсутствия связи с банками и биржами и без прогонок через украинские платежные системы.

Возможно, государство в будущем постарается усилить контроль и над крипторынком, чтобы получать информацию, но сейчас до этого ещё очень далеко.

Напомним, в феврале Гетманцев сообщал, что в Украине хотят до лета легализовать криптовалюту.

Еще осенью в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.