Налоговая не штрафует украинцев за продажу личных вещей на интернет-площадках.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы Украины.

"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.Ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В налоговой подчеркнули, что:

продажа личных вещей не расценивается как основание для ответственности за нарушение требований законодательства;

только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской деятельности. Это не касается реализации личных вещей гражданами с помощью таких платформ как OLX, Prom и любых соцсетей;

усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательства.

Напомним, на днях нардеп Нина Южанина заявила, что с 1 марта налоговая инспекция начала получать данные о денежных переводах на счета граждан, осуществляющих продажу товаров через интернет.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить налоги для ФЛП в течение трех лет.